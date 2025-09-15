The Witcher : les fans sans pitié avec Liam Hemsworth après son apparition dans la bande-annonce de la saison 4

La bande-annonce de la saison 4 de «The Witcher» voit Liam Hemsworth s’installer dans le rôle de Geralt de Riv, suite au départ d’Henry Cavill. Une déception pour de nombreux fans qui n’ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux.

Aucune pitié. Netflix vient de dévoiler le premier teaser de la saison 4 de «The Witcher» - dont le lancement est annoncé pour le 30 octobre prochain - qui verra Liam Hemsworth prendre le relais d’Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv. Un remplacement annoncé en 2023 après la décision de l’acteur britannique d’abandonner le personnage, officiellement pour poursuivre d’autres opportunités, officieusement en raison de son désaccord avec les showrunners de la série et des libertés qu’ils prennent avec les romans d’Andrzej Sapkowski.

Et le moins que l'on puisse dire, c’est que la première apparition de Liam Hemsworth n’a pas convaincu une grande partie des fans de «The Witcher», ces derniers exprimant ouvertement leur déception face à la performance du comédien australien.

This is like when you ask your Grandma For The Witcher 3 Game but She accidentally Buys you this from the Discount Bin at Walmart instead.#witcher#Netflixhttps://t.co/zbcOWOqKDP — Tychodragonfanclub (@Tychodragonfan) September 14, 2025

«C’est comme quand vous demandez à votre grand-mère le jeu The Witcher 3 mais qu’elle vous achète accidentellement ce truc dans le bac à rabais de Walmart», peut-on lire.

Netflix should have just cancelled The Witcher after Henry Cavill left, or at least retooled S3 as a season finale & if Netflix wanted to continue the series! Just reboot it a few years later! #TheWitcher#TheWitcherSeason4#TheWitcher#Netflick#Films#Movies



Follow :D pic.twitter.com/3sfd7ky6Wc — Retro-Cheating :D (@RetroCheating) September 14, 2025

«Netflix aurait dû annuler The Witcher après le départ d’Henry Cavill, ou au moins repenser la saison 3 pour en faire un final, si Netflix voulait continuer la série ! Il aurait fallu faire un reboot quelques années plus tard !», a réagi cet internaute.

Selon un sondage réalisé par le site britannique Radio Times, 66% des personnes interrogées estiment que Liam Hemsworth n’était pas un bon choix pour remplacer Henry Cavill. Certains vont même jusqu’à prédire une annulation de la série à l’issue de la saison 4 en raison de la désillusion des fans après le départ d’Henry Cavill. Les audiences de ce quatrième chapitre seront certainement scrutées de près, et pourraient déterminer l’avenir de la série sur Netflix.