«Batman : The Brave and the Bold» : James Gunn confie être sollicité par de nombreuses stars pour jouer Batman

James Gunn a partagé de nouvelles informations sur le prochain «Batman : The Brave and the Bold», confiant que le rôle de Batman était convoité par de nombreuses stars de premier plan.

Un rôle qui attire. James Gunn a révélé que de nombreux acteurs se bousculaient pour incarner le célèbre héros dans le long métrage «Batman : The Brave and the Bold», dont l’arrivée au sein du DCU avait été annoncée en 2023. Le cinéaste, également directeur des studios DC en charge de diriger les nouveaux projets cinématographiques et télévisuels issus de l'univers DC, a confié avoir été largement sollicité à l’occasion d’une interview accordée à ING.

«Je ne peux pas vous dire combien de grands acteurs m'ont dit qu'ils voulaient être Batman», a raconté ce dernier, sans pour autant partager les noms des artistes ayant pris contact avec lui. Et de préciser à quel point ce héros est enthousiasmant pour les acteurs : «Je pense que vous auriez plus de mal à trouver des acteurs qui ne veulent pas incarner Batman. C'est le personnage que tout le monde veut jouer. C'est la vérité», a-t-il poursuivi, dévoilant au passage quelques informations sur le nouveau long métrage consacré à Batman, dont la date de sortie n’est pas connue.

Un scénario encore en mouvement

«J'aime bien où nous en sommes avec le scénario de The Brave and the Bold», a ainsi noté James Gunn à propos du film annoncé comme une adaptation du comics «Batman & Son», imaginé par Grant Morrison en 2006. Une série d’ouvrages dans lesquels Batman découvre l’existence de son fils biologique Damian Wayne, élevé au sein de la ligue des assassins et avec qui il fera finalement équipe.

Mais selon James Gunn, le scénario n’est pas encore fixé. «Certaines choses ont changé», a ainsi expliqué le cinéaste à ING. «Beaucoup de choses sont en train de changer concernant sa situation familiale», a-t-il poursuivi, laissant entendre qu'il pourrait prendre des libertés dans ce futur long métrage, qui doit être réalisé par Andy Muschietti, comme le rapportait Variety en juin 2023.