Paramount+ donne son feu vert à la série limitée «9/12» sur le jour qui a suivi les attentats du 11-Septembre

Paramount+ vient de commander officiellement la série limitée «9/12», centrée sur le combat mené par les secouristes qui sont intervenus sur le lieu des attentats du 11-Septembre, pour obtenir les compensations promises par le gouvernement américain.

Un catalogue qui s’étoffe. Paramount+ continue ses annonces depuis le récent changement de direction opéré à la tête de la plate-forme de streaming avec la commande officielle de la série limitée «9/12». Pilotée par Tobias Lindholm, cette fiction déclinée en six épisodes avec Jeremy Strong dans le rôle principal, suivra la bataille juridique menée par l’avocat Jason Smith pour obtenir le milliard de dollars de compensation promis aux secouristes tombés gravement malades suite à leur intervention sur les lieux des attentats du 11-Septembre.

Incarné par Jeremy Strong, Jason Smith «a pris tous les risques contre les institutions, exposant les agendas politiques, l’avarice, la corruption et la trahison qui se sont dressés contre l’unité et l’incroyable bravoures démontrées par ces secouristes au moment où le World Trade Center s’écroulait», est-il précisé.

«Cette série est une histoire sur la justice, et le rétablissement de la dignité humaine et les véritables héros de notre nation qui ne doivent jamais être oubliés. Tobias Lindholm est l'un des meilleurs auteurs et réalisateurs au monde, et a su faire preuve de la profondeur, de la retenue, de l’intégrité, de la clarté et de la force nécessaire pour honorer ce récit», a précisé Jeremy Strong dans un communiqué. Le tournage de la série est prévu pour débuter dans le courant de l’année 2026, avec une diffusion en 2027 sur Paramount+.