Nicole Kidman : sa série «Discretion» avec Elle Fanning reçoit le feu vert de Paramount+

Selon une information exclusive du site américain Deadline, Paramount+ vient de donner son feu vert à la série «Discretion» avec Nicole Kidman et Elle Fanning. Il s’agit de la première fiction officiellement signée depuis la fusion entre Paramount Global et Skydance Media.

Une étape symbolique. La série «Discretion» restera à jamais dans l’histoire comme la première fiction à obtenir le feu vert de la nouvelle direction de Paramount+ depuis le rachat de la société mère, Paramount Global, par le géant Skydance Media, dont la fusion a été finalisée en août dernier.

La nouvelle responsable de la plate-forme de streaming, Cindy Holland, auparavant chez Netflix, a réussi à s’offrir cette série développée par le studio A24, avec Nicole Kidman et Elle Fanning dans les rôles principaux, et à la production exécutive. Le scénario de cette fiction juridique en huit épisodes est l’adaptation d’une nouvelle de Chandler Baker, auteure du livre «The Husbands», dans laquelle elle racontait son expérience d’avocate dans une firme de Washington avant de déménager à Dallas en tant qu’avocate d’affaires, mais aussi consultante auprès d’équipes de ligues professionnelles sportives.

Pour Paramount+, cette acquisition est une des décisions stratégiques majeures prises par la nouvelle direction, qui a récemment annoncé la signature d’un contrat pour la production de films et de séries avec les frères Duffer, les créateurs de «Stranger Things». Forte de ses 18 années passées chez Netflix où elle a lancé les séries «House of Cards», «Orange is the new black», «Stranger Things», «The Crown», «Ozark», ou encore «Le jeu de la dame», Cindy Holland débute son règne chez Paramount+ de belle manière.