Meghan Markle partage une nouvelle vidéo de Lilibet pour soutenir et encourager toutes les filles

Meghan Markle a célébré la journée internationale de la fille, qui milite pour l'égalité des filles et des garçons, en dévoilant une nouvelle vidéo de Lilibet en plein sprint.

Une cause qui lui tient à cœur. Alors que samedi 11 octobre était célébrée la journée internationale de la fille, initiative de l'ONU qui milite pour l’égalité des garçons et des petites filles appelant à reconnaître «leur potentiel illimité», Meghan Markle, 44 ans, a tenu à participer à ce rendez-vous.

«À toutes les filles : ce monde vous appartient», a noté l’épouse du prince Harry sur son compte Instagram. «Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger vos droits, faites entendre votre voix, soutenez-vous les unes les autres. Nous ferons de même pour vous. C'est votre droit et notre responsabilité.», poursuit-elle, avant de conclure son message en s’adressant à Lilibet. «Vas-y ma fille», a conclu la duchesse de Sussex.

Une vidéo symbolique

Et pour illustrer ses propos, Meghan Markle a choisi de partager une nouvelle vidéo de Lilibet. Dans cette séquence, la fillette de 4 ans et second enfant de Meghan et Harry, apparaît fonçant dans le jardin de leur maison de Montecito, visiblement déterminée à atteindre son objectif. Des images que l'ex-actrice de «Suits» a accompagnées d’un second cliché montrant mère et fille se tenant par la main.

Une prise de parole qui intervient alors que rappelons-le, aujourd’hui 133 millions de filles ne sont pas scolarisées et que plus d'un tiers des adolescentes et des adolescents âgés de 15 à 19 ans considèrent qu'un mari est en droit de frapper sa femme dans certaines circonstances», rapportait en mars 2025, le bilan des progrès réalisés au cours des 30 dernières années en matière de droits des adolescentes, réalisé par l’UNICEF et l’ONU.