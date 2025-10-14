Halloween 2025 : «L'épouvantable mer de sable» de retour pour une 9e édition

La Mer de Sable se met une nouvelle fois aux couleurs d'Halloween en 2025, avec un programme à la fois effrayant et bon enfant pour séduire les familles.

Direction la Mer de Sable pour les vacances de la Toussaint. Le parc d'attractions plonge une nouvelle fois les familles dans l’univers inquiétant d’Halloween avec la neuvième édition de son événement baptisé «L'épouvantable Mer de Sable», dont les visiteurs pourront profiter jusqu’au 2 novembre.

Pour la saison 2025, quatre nouveautés sont proposées. Attention, certaines sont payantes en plus du prix du billet comme Mission Fantômes, une aventure interactive avec bracelet connecté pour les plus jeunes (1 € / bracelet). Quant au môtel hanté (2 € / personne), il s'agit de la première maison fantôme du parc. Serez-vous assez courageux pour parcourir à pied ses couloirs grinçants ?

Une déco totalement revisitée

N'hésitez pas, également, à grimper à bord du train des âmes, un parcours semé d’embûches et de comédiens prêts à tout pour vous faire frissonner, ou encore de Buffalo’Ween, qui est en fait la nouvelle attraction Wild Buffalo revisitée à la sauce Halloween.

Pour la période, le parc s'est entièrement transformé, avec plus de 2 000 citrouilles disséminées un peu partout, des comédiens en action, ainsi qu'une redécoration d'ampleur dans les allées ou au niveau du décor des attraction. Les spectacles sont aussi en phase avec la période, puisque les Revenants de West City se feront remarque chaque jour à 13h30, accompagnés de chorégraphies funèbres tout au long de la journée.

A ne pas rater non plus, à partir du dimanche 26 octobre, un grand spectacle de feu et d’artifices à la tombée de la nuit. Pendant les vacances scolaires, le parc est ouvert tous les jours de 10h à 18h30, sauf le lundi.

Epouvantable Mer de Sable, jusqu'au 2 novembre, Route Nationale 330, 60950 Ermenonville