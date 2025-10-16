Percy Jackson et les Olympiens : Kate McKinnon rejoint le casting de la saison 3 dans le rôle d'Aphrodite

Connue pour ses rôles dans les films «Scandale», «Yesterday», ou encore le reboot féminin de «Ghosbusters» en 2016, Kate McKinnon incarnera la déesse Aphrodite dans la saison 3 de la série «Percy Jackson et les Olympiens».

Une nouvelle alliée. Selon une information exclusive du site américain Variety, Kate McKinnon, célèbre aux États-Unis pour ses dix années passées au sein de la troupe du «Saturday Night Live», et qui poursuit sa carrière au cinéma (Scandale, Yesterday, L’espion qui m’a largée, Barbie, etc.), vient officiellement de rejoindre le casting de la saison 3 de la série «Percy Jackson». Elle y incarnera Aphrodite, la déesse grecques de l’amour et de la beauté.

«Aphrodite est capable de changer d’apparence en fonction de son interlocuteur, et doit s’assurer que Percy Jackson respecte bien le pouvoir et l’importance de l’amour avant de l’aider dans sa quête», précise Disney+ dans sa présentation du personnage de la fiction adaptée de l’œuvre de Rick Riordan.

Lancée en 2023 sur la plate-forme de streaming, «Percy Jackson et les Olympiens» s’est imposée comme un succès immédiat auprès du public, ce qui a conduit Disney+ à prolonger la série pour une saison 2 en huit épisodes, dont le lancement est prévu le 10 décembre prochain, et qui suivra l’intrigue de «La Mer des Monstres». La saison 3 a été commandée officiellement le 14 mars dernier, et sera adapté du roman «Le Sort du Titan».