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Stranger Things : on connaît la durée de l'ultime épisode qui sera projeté dans plus de 500 cinémas aux États-Unis (SANS SPOILERS)

Le final de la série promet d'offrir un grand spectacle aux spectateurs. [© Netflix]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Netflix a révélé la durée du grand final de «Stranger Things», dont la mise en ligne est prévue au 1er janvier 2026. Un ultime épisode de 2h05 qui sera projeté en parallèle dans plus de 500 cinémas aux États-Unis et au Canada.

Un final qui s’annonce grandiose. Le dernier épisode de l’ultime saison 5 de «Stranger Things» promet d’offrir un spectacle hors du commun aux fans qui suivent la série depuis près de dix ans. Selon Netflix, cet épisode baptisé «Le Monde à l’endroit» aura une durée de 2h05, un long métrage époustouflant qui, aux États-Unis et au Canada, sera projeté dans plus de 500 salles de cinéma entre le 31 décembre, à 17h, et l’ensemble de la journée du 1er janvier 2026. 

En France, aucune opération spéciale dans les cinémas n’a été annoncée pour le moment. La mise en ligne de cet ultime épisode est prévue à 2h du matin, le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre. Pour rappel, les trois épisodes du «Volume 2» seront accessibles le 26 décembre 2025, également à 2h du matin sur Netflix. Mis en ligne le 27 novembre, les quatre premiers épisodes de la saison 5 de «Stranger Things» ont enregistré 59,6 millions de vues en cinq jours. 

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Un chiffre qui permet à la série des frères Duffer de réaliser le meilleur démarrage pour une série en anglais de l’histoire de la plate-forme de streaming, et le troisième meilleur démarrage de l’histoire toutes langues confondues derrière les lancements des saisons 2 et 3 de «Squid Game». 

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