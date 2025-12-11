Beyoncé va co-présider le MET Gala 2026, une Française également dans la liste

Après 10 ans d'absence, la star Beyoncé opère son retour au MET Gala et co-présidera ce grand rendez-vous de la mode aux côtés de Nicole Kidman, Venus Williams et Anna Wintour.

Il va falloir compter sur Queen B cette année. La super star co-présidera en mai prochain l’édition 2026 du MET Gala, a annoncé l’institution mercredi 10 décembre.

Un rôle que la chanteuse de 44 ans, lauréate de 35 Grammy Awards dont celui de l'album de l’année décroché pour la première fois de sa carrière en novembre 2024, endossera avec l’actrice Nicole Kidman, l’ex-numéro 1 mondiale de tennis Venus Williams et bien sûr la papesse de la mode Anna Wintour, qui organise chaque année depuis 1995 ce grand rendez-vous ultra select aux invités triés sur le volet.

Il s’agira de la première apparition de Beyoncé au Met Gala depuis dix ans, après sa dernière participation en 2016. Le trio féminin succède à Pharrell Williams, Colman Domingo, Lewis Hamilton et ASAP Rocky, à la barre du MET Gala l’année dernière. D’autre noms ont également été annoncés.

La chanteuse Yseult au rendez-vous

L’actrice Zoë Kravitz et le directeur artistique de Saint-Laurent Anthony Vaccarello ont quant a été nommés co-président du comité d’organisation aux côtés entre autres de Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Lisa ou encore la chanteuse française Yseult tous chargés de récolter des fonds.

Pour mémoire, une autre star française avait fait ses premiers pas sur le tapis rouge du Met Gala en 2024, en la personne d’Aya Nakamura.

Comme chaque année le MET Gala se tiendra le premier lundi du mois de mai, à New York, soit cette année le 5 mai. Il s’articule autour d’une grande thématique qui fait généralement écho à l’exposition lancée pour l’occasion au Metropolitan Museum of Art baptisée cette année «Costume Art» et organisée par Andrew Bolton. Selon la description officielle, l'exposition «explorera la relation entre les vêtements et le corps».