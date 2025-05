Met Gala 2025 : voici les célébrités bannies de la plus grande soirée mode de l'année

Alors que les plus grandes personnalités ont défilé lors du prestigieux Met Gala, ce lundi, certaines célébrités figureraient sur la liste noire de la présidente de l'événement, Anna Wintour.

Les coprésidents, le comité, les hôtes, ainsi que quelques-uns des plus grands noms de la mode, de la musique, du sport et de la télévision, ont défilé sur le tapis bleu du Met Gala 2025. Toutefois, une poignée de célébrités étaient absentes de la soirée mode après avoir été soi-disant bannies par la présidente Anna Wintour, qui sélectionne personnellement la liste des invités chaque année.

Donald Trump

Le président des États-Unis est la seule personne qui a été officiellement bannie par la papesse de la mode, peu après son entrée en fonction lors de sa première élection présidentielle en 2017. Il a assisté à l'évènement au côté de son épouse Melania pendant plusieurs années, jusqu'à leur dernière apparition en 2012.

La rédactrice en chef de l'édition américaine du magazine Vogue a admis qu'elle n'avait aucune intention d'inviter à nouveau le chef d'État dans l'émission «Late Late Show avec James Corden», en 2016.

Zayn Malik

L'ancien membre du groupe One Direction a assisté une seule fois au gala annuel, avec son ex-petite amie, Gigi Hadid, en 2016. Cependant, la soirée remplie de stars ne semble pas lui avoir particulièrement plu, compte tenu de ses déclarations à GQ.

Après avoir confié que ce n'était «pas quelque chose auquel [il] irait», le chanteur ajouté : «Je préfère être assis chez moi à faire quelque chose de productif plutôt que de m'habiller avec des vêtements très chers et d'être photographié sur un tapis rouge. Faire ce truc complaisant du genre "regardez-moi, je suis incroyable" sur le tapis rouge, ce n'est pas moi».

Lili Reinhart

La vedette de la série à succès «Riverdale» a déclaré qu'elle ne pensait pas que la présidente l'inviterait à nouveau après ses critiques envers Kim Kardashian.

Afin de porter la robe emblématique dans laquelle Marilyn Monroe a chanté «Joyeux anniversaire, Monsieur le Président» pour John F. Kennedy en 1962, la star de télé-réalité avait révélé avoir dû suivre un régime très strict pour une perte de poids spectaculaire en 2022.

«Admettre ouvertement s'être affamée pour le Gala du Met. Quand on sait pertinemment que des millions de jeunes hommes et femmes vous admirent et écoutent vos moindres paroles. L'ignorance est d'une répugnance inouïe», avait-elle écrit sur Instagram à l'époque.

La comédienne avait ajouté : «S'il vous plaît, arrêtez de soutenir ces célébrités stupides et nuisibles dont l'image repose entièrement sur leur corps. Je ne suis pas une personne colérique en général, mais je vous jure que la toxicité de cette industrie me touche parfois profondément».

Elle a ensuite confié à W Magazine qu'elle pensait que son message en ligne lui coûterait une place au Met Gala à l'avenir. «Après y être retournée cette année, je ne pense pas que je serai réinvitée… J'ai dit telle chose à propos d'une certaine personne portant telle robe», a-t-elle déclaré.

Tim Gunn

En 2016, cette figure de la mode a confirmé qu'il avait été banni du Met Gala en raison d'une querelle avec Anna Wintour, après un commentaire lors d'une interview.

«C'est tout à fait vrai. C'est une histoire folle, et pour moi, c'est une histoire très terre à terre. On m'a demandé quelle était la chose la plus inoubliable que j'aie jamais vue dans la mode, et j'ai répondu : "C'est facile. C'était de voir Anna Wintour se faire porter sur cinq étages par deux gardes du corps – deux hommes costauds – lors d'un défilé". Ça a dégénéré. C'était la folie. Depuis, c'est la guerre ouverte», avait-il déclaré à E! News à l'époque.

Tina Fey

Selon les rumeurs, la comédienne américaine, qui n'a assisté à la soirée qu'en 2010, en serait exclue en raison de ses critiques, émises cinq ans plus tard.

«C'est un défilé de crétins. Évidemment, je n'y retournerai plus jamais, mais on y va et c'est un endroit magnifique, et on y voit des imbéciles de tous horizons, vêtus de trucs ridicules. On monte ces immenses marches… et j'y suis allée en traînant mon mari avec moi, ce qui me vaut encore des ennuis», a-t-elle déclaré lors d'une interview avec David Letterman.

Demi Lovato, Gwyneth Paltrow, Amy Schumer et Rachel Zoe auraient été bannis du Met Gala après avoir publiquement critiqué leur expérience. Cependant, elles sont toutes revenues ces dernières années.