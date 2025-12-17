Prisoner : de quoi parle la nouvelle Création Originale de CANAL+ avec Tahar Rahim ?

CANAL+ a confirmé la diffusion de sa nouvelle Création Originale «Prisoner», avec Tahar Rahim dans le rôle principal, dans le courant de l’année 2026. Cette série d’action suivra l’histoire d’un détenu pris en chasse par les criminels contre lesquels il va témoigner.

Un rendez-vous incontournable. C’est lors d’une soirée de présentation exceptionnelle de son line-up de l’année 2026 que CANAL+ a confirmé la diffusion prochaine sur son antenne de «Prisoner», sa nouvelle Création Originale avec Tahar Rahim et Izuka Hoyle dans les rôles principaux. Pilotée par Matt Charman, scénariste oscarisé pour le film «Le Pont des espions», et déclinée en 6 épisodes, elle sera co-réalisée par Otto Bathrust et Pia Strietmann.

Voici le synopsis officiel de la série : «Lorsqu'un convoi pénitentiaire est pris d’assaut sur une route isolée, Amber Todd, agente chargée du transfert, se retrouve prise au piège avec Tibor Stone - ancien tueur d’élite devenu témoin clé contre Pegasus, le réseau criminel qu’il a autrefois servi. Pourchassés par ce puissant conglomérat du crime et par des autorités corrompues, Amber et Tibor, deux inconnus que tout oppose, sont forcés de fuir ensemble».

Nommé pour un Golden Globe pour sa performance dans la série «Le Serpent» diffusée sur Netflix en 2021, Tahar Rahim avait fait une nouvelle incursion à la télévision en 2023 au générique d’«Extrapolations», une série de Scott Z. Burns diffusée sur Apple TV, dans laquelle il partageait l’affiche avec un casting prestigieux, avec notamment Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Gemma Chan, Marion Cotillard, David Schwimmer, Forest Whitaker ou encore Edward Norton.