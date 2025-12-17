Playing nice : on connaît la date de diffusion de la série britannique sur CANAL+

Adaptation du roman «Tu nous appartiens» de J.P. Delaney, la série britannique «Playing nice» sera à découvrir à partir du 8 janvier prochain sur CANAL+.

Pris au piège. Les téléspectateurs ont rendez-vous le 8 janvier prochain sur CANAL+ pour découvrir «Playing nice», la série britannique en quatre épisodes adaptée du roman «Tu nous appartiens» de J.P. Delaney. Lancée en janvier 2025 sur la chaîne ITV, elle suit l’histoire de deux couples apprenant que leur enfant biologique, tous deux nés prématurés, ont été échangés par accident à la maternité.

La nouvelle est un coup de massue pour Pete et Maddie Riley, qui se sont investis corps et âmes dans l’éducation de Theo, qu’ils pensaient être leur fils. L’hôpital organise une rencontre avec l’autre couple concerné, Miles et Lucy Lambert, qui élève David depuis quelques années, et qui sont tout aussi désarçonnés par cette erreur. Heureusement, les deux familles sont d’accord sur un point essentiel : il est hors de question de se séparer de l’enfant avec lequel ils ont créé un lien durant les premières années de leur vie.

Toutefois, les Riley ne tardent pas à comprendre que les Lambert, qui mènent un train de vie aisé, ont une autre idée en tête, celle d’obtenir la garde des deux enfants. Une bataille sans merci s'engage alors. Malgré plusieurs situations invraisemblables, «Playing nice» se révèle être une série terriblement addictive, dont les quatre épisodes se dévorent sans modération, jusqu’au final qui laissera les téléspectateurs sans voix.