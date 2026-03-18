«Paradise» : la série à suspense renouvelée pour une saison 3

«Paradise», la série de science-fiction créée par Dan Fogelman, vient d‘être officiellement renouvelée pour une troisième saison.

Nommée quatre fois aux Emmy Awards, dans les catégories meilleure série dramatique, meilleur acteur (Sterling K. Brown) et meilleurs seconds rôles (James Marsden et Julianne Nicholson), «Paradise» aura droit à une troisième saison, a-t-il été officiellement annoncé ce mardi.

Saluée aussi bien par le public que par la critique, «Paradise» est une création de Dan Fogelman (à qui l’on doit la très émouvante «This is Us»), qui en est également le producteur exécutif et le showrunner.

La nouvelle d’une saison 3 intervient avant la fin de la saison 2 - saison qui compterait à elle seule à ce jour plus de 30 millions d'heures de visionnage - dont le dernier épisode sera dévoilé le 30 mars (en France la série est diffusée sur Disney+).

La saison 3 sera «la dernière»

Dans la série «Paradise», Sterling K. Brown incarne Xavier Collins, un agent des services secrets réfugié dans un bunker souterrain après qu'une catastrophe climatique et ses conséquences ont quasiment anéanti la population mondiale. Pour ce rôle, l’acteur a également été nommé aux Golden Globes, aux Critics’ Choice Awards et aux Actors Awards, et remporté le NAACP Image Award du meilleur acteur dans une série dramatique.

La distribution comprend aussi Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV et Charlie Evans, avec des apparitions récurrentes de James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty et Jon Beavers.

Attention spoilers. Après avoir découvert que des survivants, dont sa femme Teri (Enuka Okuma), sont encore en vie dans le monde extérieur lors du final de la saison 1, Xavier (Sterling K. Brown) se lance à leur recherche, quittant le bunker de Paradise. Au cours de ses pérégrinations, il rencontre des groupes de survivants.

La série reposant sur d’épais mystères, ponctuant chacun de ses épisodes sur des retournements de situation et un suspense insoutenable, mais le producteur exécutif John Hoberg a promis que des réponses seront fournies. «Ce qui caractérise ce programme, c'est que nous répondons aux questions. C'est primordial. C'était important pour Dan (Fogelman) dès le départ. Nous poserons des questions, nous y répondrons et nous en soulèverons de nouvelles», a-t-il confié en février au Hollywood Reporter, alors que les scénaristes planchaient déjà sur de futurs épisodes.

La troisième saison a été conçue pour être la dernière, a aussi fait savoir John Hoberg.

«Nous connaissons la fin, et c'est une fin qui rendrait très difficile la réalisation d'une quatrième saison par la suite», a affirmé le producteur exécutif.