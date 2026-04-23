Canneseries : quel prix Jisoo, star des BlackPink, va-t-elle recevoir aujourd'hui lors du festival ?

Jisoo, star du groupe de K-pop Blackpink, va être honorée aujourd'hui au festival Canneseries, dédié aux séries internationales, et qui se déroule jusqu'au 28 avril sur la Croisette.

La Croisette accueille une célébrité de taille venue de Corée du Sud. Jisoo, star des Blackpink, le groupe féminin de K-pop au succès planétaire, va être honorée à Canneseries, ont annoncé les organisateurs.

La chanteuse et actrice va recevoir le prix «Madame Figaro Rising Star Award», lors de la cérémonie d'ouverture du festival consacré aux séries internationales, ce jeudi. Le magazine féminin appartenant au groupe Figaro met à l'honneur chaque année une personnalité devenue une étoile montante dans l'industrie.

Jisoo succède à Sydney Sweeney, Daisy Edgar-Jones, Marie Colomb, Ella Purnell, Morfydd Clark et Phoebe Dynevor. Le directeur artistique de Canneseries a salué sa capacité à «conquérir de nouveaux territoires artistiques».

une artiste éclectique

À seulement 31 ans, Jisoo a déjà plusieurs cordes à son arc. Elle a rejoint en 2016, l'un des groupes de musique les plus puissants de l'industrie musicale, les Blackpink, qui remplit des stades à guichets fermés un peu partout dans le monde.

En parallèle, elle a lancé en 2023 sa carrière solo avec les singles «Me», «Flower», «Earthquake» et «Eyes Closed». Jisoo a par ailleurs décidé de s'aventurer dans une nouvelle branche artistique : le domaine tant prisé du cinéma. Elle s'est essayée au grand écran grâce à son rôle principal dans «Omniscient Reader : The Prophecy», sorti en 2025 et au petit écran, à travers des apparitions dans les séries «The Producers», «Snowdrop» et «Boyfriend on demand».

Jisoo est également mannequin. Elle a été désignée comme égérie de Dior et ambassadrice mondiale de Tommy Hilfiger. C'est aussi l'une des personnalités coréennes les plus suivies sur les réseaux sociaux, avec plus de 80 millions d'abonnés sur Instagram.

Le festival Canneseries se déroulera jusqu'au 28 avril et met à l’honneur 8 séries en Compétition, 6 autres séries en Compétition Séries Courtes, et 5 séries en Compétition Séries Documentaires.