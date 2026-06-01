«Spider-Man» : Tom Holland est prêt à passer le flambeau

L'interprète de Peter Parker est prêt à abandonner son costume et à passer le flambeau à son successeur, qu'il s'agisse d'un «Spider-Man» ou d'une «Spider-Woman».

Tom Holland est prêt pour de nouvelles aventures. Après avoir arboré le costume de Spider-Man pendant dix ans, succédant à Tobey Maguire et Andrew Garfield, l'acteur britannique estime qu'il est temps de faire ses adieux au personnage de l'homme araignée apparu pour la première fois en 1962, a-t-il révélé dans les colonnes d'Empire le 30 mai.

L'interprète de Peter Parker se fait déjà une joie de passer le flambeau à un nouveau «Spider-Man» ou «Spider-Woman». Il souhaite être présent pour accompagner son successeur. «Quel que soit le prochain personnage, je serai ravie d'être là pour lui et de l'aider.»

Tom Holland veut suivre les pas de Robert Downey Jr., son collègue devenu mentor, rencontré sur le tournage de «Captain America : Civil War». Le nouveau Spider-Man y était introduit par les soins de Tony Stark, alias Iron Man.

Tom Holland, le Spider-Man préféré ?

L'interprétation de l'acteur en homme-araignée avait immédiatement séduit les fans de Marvel. L'année suivante, Tom Holland inaugurait une nouvelle saga «Spider-Man» avec «Spider-Man : Homecoming». Le long-métrage connaîtra deux suites : «Spider-Man : Far From Home» (2019) et «Spider-Man : No Way Home» (2021). Les films ont connu un énorme succès au box-office : le premier volet a engrangé 880 millions de dollars dans le monde, le second 1,3 milliards de dollars et le troisième près de 2 milliards.

L'engouement est tel que Tom Holland est le premier interprète de Spider-Man a bénéficié d'un quatrième opus dans sa saga, attendu le 29 juillet dans les salles obscures. Tobey Maguire a eu la chance de reprendre son rôle à trois reprises au début des années 2000, et Andrew Garfield n'a pu porter le costume qu'à deux reprises.

Si le rôle de Peter Parker a permis de révéler Tom Holland, ce dernier a toutefois essayé de ne pas se cantonner à des blockbusters de super-héros. En 2020, il a interprété un adolescent endeuillé qui essaye de protéger sa «soeur» harcelée au lycée dans «Le Diable tout le temps». L'année suivante, il s'est mis dans la peau d'un aide-soignant souffrant de stress post-traumatique après avoir servi durant la guerre d'Irak, dans «Cherry».

En 2022, il incarnait un voleur engagé pour partir à la recherche d'un trésor dans «Uncharted». Cet été, il se transformera en Télémaque pour l'épopée grandiose de Christopher Nolan, «L'Odyssée».

Sa carrière prometteuse pourrait toutefois bientôt prendre fin. L'acteur a révélé qu'il abandonnerait Hollywood le jour où il deviendrait père.