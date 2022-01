Spider-Man : Tobey Maguire s'exprime enfin sur ses retrouvailles avec Peter Parker

Il n’avait rien dit jusque-là. Lors d’une interview organisée par le journaliste américain Pete Hammond du site Deadline, en présence des deux autres interprètes de Spider-Man, Tobey Maguire s’est exprimé pour la première fois sur sa participation au film «No Way Home».

Si Andrew Garfield a évoqué à plusieurs reprises dans la presse ses retrouvailles avec le personnage de Peter Parker, et la difficulté que cela a été de garder le secret sur sa présence au générique pendant les longs mois qui séparaient le tournage de la sortie du film en salles, celui qui avait incarné le super-héros dans la trilogie réalisée par Sam Raimi était resté silencieux à propos de sa propre expérience.

Tobey Maguire a ainsi expliqué avoir été contacté par Amy Pascal de chez Sony, et par Kevin Feige de chez Marvel, trois mois avant le début du tournage. Et avoue avoir été immédiatement intrigué par ce projet qui lui permettait de travailler avec les deux autres interprètes de Spider-Man – Tom Holland et Andrew Garfield – tout en renouant avec un personnage qui tient une place particulière dans sa carrière.

«J’ai été immédiatement intrigué. Au cours de cette conversation, j’ai réellement senti un amour profond pour ces films. Je suis un grand fan de Tom, de ses films, et aussi ceux d’Andrew mais je me suis aussi demandé ce que nous allions faire. L’idée, c’était vraiment de revisiter ce qui faisait partie de mon histoire, et avoir la chance de se retrouver», explique-t-il.

Tobey Maguire précise que cette expérience lui a permis de clore sa relation avec Spider-Man. «C’est une sorte de résolution de mon voyage. Juste le fait de revenir et d’avoir, je ne dirais pas clôt un chapitre, mais d’avoir pu revisiter cet univers. C’était vraiment incroyable», précise l’acteur.