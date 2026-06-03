Dua Lipa dévoile des photos de son mariage avec Callum Turner

La pop star Dua Lipa et l'acteur Callum Turner se sont mariés à Londres ce dimanche. La chanteuse a partagé des clichés de l’événement avec ses fans.

Le plus beau jour de leur vie immortalisé. La chanteuse et compositrice britannique Dua Lipa, 30 ans, a dévoilé les premières images de son mariage avec l'acteur britannique Callum Turner, 36 ans, célébré ce 31 mai en présence d’un petit cercle de proches.

L'événement s'est déroulé à l’hôtel de ville de Marylebone, l'un des lieux de mariage les plus prisés de Grande-Bretagne, qui a jadis accueilli les noces de Sylvester Stallone, Paul McCartney ou encore Lena Dunham.

Sur une photo on peut voir les jeunes mariés patienter tendrement sur un banc devant la mairie. Sur une autre, ils descendent les marches du bâtiment, main dans la main et tout sourire, sous une pluie de pétales lancée par leurs proches. Un troisième cliché les montre enlacés.

Selon une source proche du couple, citée le Sun, l'acteur était «en larmes et tremblant» en voyant sa magnifique épouse descendre l'allée.

Aperçues pour la première fois ensemble en janvier 2024, lors de l'after-party de la première du film «Masters of the Air» à Los Angeles, les deux stars s’étaient fiancées en 2025.

Des rumeurs annoncent désormais une grande fête de trois jours en Sicile pour célébrer une nouvelle fois leur union. Selon Page Six, les festivités se dérouleront du 5 au 7 juin à la Villa Valguarnera, à Bagheria, près de Palerme.

Parmi les invités célèbres qui devraient assister à la fête, on compte notamment Elton John, Charli XCX, Mark Ronson et Donatella Versace.