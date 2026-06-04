Ted Lasso : Hannah Waddingham répond aux rumeurs de dispute avec Jason Sudeikis

Hannah Waddingham n’a pas perdu une seconde pour dénoncer les rumeurs qui voudraient qu’elle et Jason Sudeikis, son partenaire dans la série «Ted Lasso», entretiennent des rapports conflictuels.

Du pur fantasme. Hannah Waddingham a tenu à répondre immédiatement aux rumeurs annonçant qu’elle entretenait une relation exécrable avec Jason Sudeikis, avec lequel elle partage l’affiche de la série «Ted Lasso» via son compte Instagram. La comédienne de 51 ans a déploré ces fausses informations avec l’unique objectif de faire de l’audience.

«C’est la première fois de ma vie que je me sens obligée de faire taire les bêtises innommables qui sont rédigées sur les ‘tensions’ entre moi et mon ami adoré, et partenaire à l’écran, Jason Sudeikis», a-t-elle rédigé dans une story supprimée depuis. «Ridicule ! De la connerie à clics. Est-ce qu’il n’y a aucune autre info à traiter ? Acheter vous une vie», a-t-elle ajouté.

Hannah Waddingham a également profité de l’opportunité pour rappeler que la saison 4 de «Ted Lasso», qui verra le coach américain s’occuper d’une équipe de football féminine en Angleterre, sera disponible sur Apple TV à partir du 5 août prochain. «PS : la saison 4 de Ted Lasso va être extraordinaire, comme le dirait notre moustachu préféré (en référence au personnage incarné par Jason Sudeikis, Ndlr)», a-t-elle indiqué.