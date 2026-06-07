Mariage de Dua Lipa et Callum Turner : Elton John a interprété «Your Song» pour les jeunes mariés lors de leur cérémonie en Sicile

La chanteuse Dua Lipa et son désormais mari, l’acteur Callum Turner, ont ce samedi de nouveau célébré leur mariage lors d'une cérémonie sicilienne somptueuse, au son de «Your Song», interprété par Elton John.

Six jours après avoir échangé une première fois leurs vœux au cours d’une cérémonie intime à Londres, Dua Lipa et Callum Turner ont ce week-end organisé une somptueuse fête en Sicile.

Le cœur des festivités s'est déroulé samedi, à partir de 17 heures, dans l'une des résidences les plus prestigieuses de l'île, la splendide Villa Valguarnera, demeure historique de Bagheria, à l'est de Palerme (Sicile). Autrefois un repaire de la mafia et aujourd’hui propriété de l’écrivaine Vittoria Alliata Di Villafranca, elle est décrite aujourd'hui comme «le refuge le plus romantique de Sicile» par le magazine Condé Nast Traveler, et a notamment servi de décor extérieur pour les premières scènes de la deuxième saison de «The White Lotus» ou encore l’adaptation pour Netflix du célèbre roman sicilien, «Le Guépard».

Dua Lipa and Callum Turner get married — again —in Italy https://t.co/w8VBBNMlV2pic.twitter.com/zFnvY4LC1m — Page Six (@PageSix) June 6, 2026

Les jeunes mariés, qui y ont convié leurs familles et leurs amis - dont de nombreuses célébrités - ont échangé leurs vœux sous le kiosque, tandis qu'Elton John, arrivé de Farnborough à Palerme à bord de son jet privé, interprétait son tube de 1970, «Your Song», accompagné au piano.

Une source proche du couple a déclaré au Daily Mail : «Dua et Callum étaient assis sur une estrade et ont procédé à un simple échange de vœux.»

Deux cents invités

Outre Elton John, Shakira, Katy Perry, Adele, Donatella Versace, Charli XCX et son mari, ainsi que George Daniel, le batteur du groupe The 1975, Kevin Parker, chanteur de Tame Impala, et son épouse Sophie, l’acteur Joe Alwyn, mais aussi le DJ et chanteur britannique Mark Ronson et son épouse Grace Gummer, Kevin Turner, ou encore la chanteuse Olivia Dean, étaient de la partie. L’ambiance musicale de la soirée a également été assurée par des DJ, dont Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta et Peggy Gou.

Selon le Sun, à l'intérieur, la villa était décorée de pivoines et de jacinthes, et des cabines photo avaient été installées pour prendre des photos souvenirs. Le banquet de mariage, dressé dans les salles de la villa, avait été préparé par le chef étoilé Tony Lo Coco. Au menu figuraient des spécialités locales comme les anelletti alla Norma, les panelle (beignet salé à base de farine de pois) et les crocché (croquettes de pommes de terre), et des desserts emblématiques de la tradition sicilienne, à savoir les cassate et les cannoli.

Peu avant 23h30, un spectaculaire feu d'artifice de dix minutes a illuminé le ciel au-dessus de la villa, ce qui a suscité des coups de klaxon de la part des locaux, qui ont aussi crié en italien : «Vive les mariés !».

Fireworks show at Dua Lipa's wedding in Bagheria pic.twitter.com/uYG9n5RzTk — Khia Asylum Crave (@KhiaAsylumCrave) June 7, 2026

Trois jours de festivités

Les festivités avaient commencé dès le jeudi soir. Les invités, qui séjournaient pour certains à l'hôtel Igiea (établissement historique de Palerme surplombant le golfe et symbole de la Belle Époque sicilienne) et d'autres au Grand Hotel Piazza Borsa, ayant ce soir-là été conviés à une soirée sur un yacht.

REUTERS/Igor Petyx

Puis vendredi le couple a donné deux réceptions : la première dans le cloître de la Galerie d'Art Moderne, avec une visite privée et un cocktail pour les invités, la suivante dans les somptueuses salles du Palazzo Gangi, avec un service traiteur assuré par l'Osteria dei Vespri, un restaurant de la Piazza Croce dei Vespri, transformée en décor de cinéma avec lumières, voitures anciennes et musique swing.