Pink : la chanteuse électrise les Tony Awards avec son interprétation de «Lady Marmalade»

Ce dimanche, la chanteuse américaine Pink a électrisé le Radio City Music Hall de New York à l’occasion de la 79e cérémonie des Tony Awards, qui récompensent le meilleur du théâtre et music-hall américains.

Une entrée en scène dont Broadway se souviendra longtemps. Pour sa toute première participation en tant que maîtresse de cérémonie des Tony Awards, l’équivalent des Molières en France, Pink a offert un numéro d'ouverture spectaculaire lors de la 79e édition, organisée ce dimanche au Radio City Music Hall, la mythique salle new-yorkaise.

La chanteuse américaine est apparue suspendue dans les airs, déguisée en Peter Pan, avant d'enchaîner plusieurs clins d'œil aux grandes comédies musicales de Broadway.

Accompagnée notamment de l'acteur Neil Patrick Harris, elle a rapidement enflammé la salle avant de dévoiler le clou du spectacle : une version revisitée de «Lady Marmalade», une chanson soul disco enregistré en 1974, puis reprise en 2001 par le quatuor Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim et Mýa pour la bande originale du film «Moulin Rouge».

Tony Awards 2026 Full Opening by P!nk featuring Megan Thee Stallion, Lea Michele and others pic.twitter.com/hDS7C1GHP4 — Fan Account • P!nk Crave (@PinkChartData) June 8, 2026

Pour l'occasion, la star de 46 ans a revêtu un corset rose et une impressionnante traîne de plumes. Rebaptisé «Leading Lady Marmalade», le numéro réunissait plus de 170 artistes sur scène ainsi qu'une pluie d'invités surprises, dont la rappeuse Megan Thee Stallion.

Entre prouesses aériennes, pas de danses millimétrés, humour et énergie communicative, Pink a offert un show haut en couleur qui a marqué les esprits.