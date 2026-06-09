«Je peux prendre ma retraite» : Richard Gere annonce être prêt à passer le témoin à son fils

Richard Gere a partagé l’admiration pour la performance de son fils de 26 ans, Homer, dans la série «Euphoria», se disant prêt à lui passer le flambeau et partir à la retraite.

Un père très fier. Richard Gere ne cache pas son bonheur de voir son fils de 26 ans, Homer Gere, réussir à se faire une place à Hollywood. Dans une récente interview avec le site américain PEOPLE, l’acteur de 76 ans a partagé le sentiment de fierté qu’il ressentait devant les performances de son enfant dans la série «Euphoria», dans laquelle il incarne le personnage de Dylan Reid, qui apparaît dans deux épisodes où il donne la réplique à Sydney Sweeney. Dont une scène de sexe particulièrement marquante.

«Je suis fier de lui à deux niveaux», a-t-il déclaré. «D'une part, il est vraiment fort. Il sait ce qu'il fait d'une manière presque surnaturelle. Mais d'autre part, il gère ça vraiment bien. C'est un bon gamin. C'est un jeune homme remarquable qui a tout compris, et ce n'est pas un travail facile. Tout le monde n'est pas capable d'y faire face. Donc, je pense qu'il peut continuer», a-t-il ajouté.

«Il faut encore que je voie son deuxième épisode d’Euphoria», a poursuivi Richard Gere. «Mais il a ce gros projet qui arrive avec Ryan Murphy, et il vient tout juste de terminer le tournage d'un film avec Oliver Stone. Je peux donc prendre ma retraite maintenant. Je passe le flambeau», a-t-il ajouté, non sans une pointe d’humour à propos de son fils né de sa relation avec son ex-femme, Carey Lowell. Richard Gere est également le papa de deux autres enfants qu’il a eu avec son épouse actuelle, Alejandra Silva.