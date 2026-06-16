Harry Potter : la série recrute Peter Serafinowicz pour incarner Peeves le poltergeist qui n'apparaissait pas dans les films

L'acteur Peter Serafinowicz, 53 ans, rejoint le casting de la série «Harry Potter» de HBO dans un rôle absent des films : l'esprit frappeur Peeves.

Il prend corps pour la première fois. Selon Variety, le personnage de fantôme Peeves, le facétieux esprit frappeur de Poudlard dans les livres «Harry Potter» - qui n’apparaissait pas dans les films - a trouvé son interprète dans la série HBO, laquelle tient là sa promesse de fournir bien plus de détails chers aux fans des livres que n'en contenaient les films.

Il s’agira de l’acteur Peter Serafinowicz, 53 ans, notamment connu pour ses rôles dans «Parks and Recreation», «John Wick 2» et «Les Gardiens de la Galaxie» et vu récemment dans l'adaptation en prises de vues réelles de «Dragons» sortie l'année dernière.

Peter Serafinowicz has been cast as Peeves the Poltergeist in the ‘HARRY POTTER’ TV series.



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Dans les films «Harry Potter», le rôle de Peeves, ce fantôme qui passe son temps à faire des farces et à fabriquer des pièges pour ridiculiser les élèves, devait à l'origine être interprété par l'humoriste britannique Rik Mayall avant que sa scène ne soit coupée au montage. «J'ai tourné quelques scènes, puis je suis rentré chez moi, j'ai touché mon cachet – un joli pactole – et un mois plus tard, ils m'ont dit : "Rik, désolé, tu n'es pas dans le film"», avait confié dans son autobiographie l’acteur décédé en 2014.

Dans une interview publiée en 2021 par The Wrap, le réalisateur et producteur de la saga Chris Columbus a confié avoir regretté sa décision de supprimer le personnage, dont le rendu visuel ne l'avait, sur le moment, pas satisfait.

La première saison de «Harry Potter», série écrite et produite par Francesca Gardiner, sera diffusée en exclusivité sur HBO et HBO Max en décembre prochain. La saison 2 est actuellement en production.