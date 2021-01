Vidéo : une meute de loups filmée en file indienne dans la neige

Une meute de loups a été filmée en file indienne en Savoie, dans la nuit noire, en pleine neige.

Les images fascinantes de ces animaux ont été capturées grâce à un piège photographique installé par Franck Pasquali, un photographe amateur, le 20 janvier 2021, peu après 2 heures du matin, dans le secteur de Saint-André en Savoie.

Le capteur de la caméra, fait pour détecter la présence de mouvements inhabituels, s'est déclenché à leur passage. La vidéo montre ainsi les loups (9 eu total) en file indienne, en pleine nuit, avançant lentement dans un couloir de neige.

Franck Pasquali possède en tout douze dispositifs répartis dans le secteur de Modane, en Maurienne.

Si certains internautes saluent la démarche du photographe, le félicitant pour ces images étonnantes, d'autres en revanche lui reprochent d'entrer dans l'intimité des animaux, comme cet internaute qui écrit : «Même si les images sont magnifiques, cette vidéo me dérange et me contrarie tout simplement parce que j'aime beaucoup les animaux et que cette vie animale nocturne doit rester secrète !».

D'autres encore craignent qu'indiquer la localisation des loups ne les expose aux braconniers : «Superbe image. Mais un peu de jugeote : évitez de localiser les lieux. Si l’on veut profiter souvent et longtemps de ce spectacle sans que des psychopathes de la gâchette ne viennent tout gâcher. Merci».

