Les énergies fossiles ont causé 8,7 millions de morts en 2018, selon une étude

C'est un véritable «tueur invisible». La pollution de l'air causée par la combustion des énergies fossiles (pétrole, charbon...) a provoqué la mort de près de 8,7 millions de personnes dans le monde pour la seule année 2018, selon une étude publiée ce mardi par plusieurs universités britanniques.

Un bilan très lourd, qui représente un décès sur cinq cette année là. Ainsi, la pollution de l'air liée aux énergies fossiles émises par les voitures, avions, centrales à charbon... a provoqué davantage de morts que la consommation de tabac et la malaria réunies.

«Nous étions hésitants au départ à la vue des résultats car il nous paraissaient étonnants, mais nous découvrons peu à peu l'ampleur des conséquences de cette pollution», a expliqué Eloise Marais, de l'University College de Londres, qui a participé à l'étude aux côtés de chercheurs des universités d'Harvard, Birmingham et Leicester.

Sans surprise en revanche, les pays les plus touchés sont ceux qui consomment le plus d'énergies fossiles, notamment en Asie, où un tiers des décès sont liés à la pollution de l'air. En Europe et aux Etats-Unis, cela représente environ un mort sur dix.

De nombreuses pathologies sont liées à la pollution de l'air : maladies cardiaques, problèmes respiratoires et même baisse de la vision.

Selon les scientifiques, la suppression totale des énergies fossiles ferait augmenter mécaniquement l'espérance de vie de l'ensemble des humains de près d'un an en moyenne, et ferait économiser plus de 3000 milliards de dollars à l'économie mondiale, en supprimant les coûts liés à la santé et à la baisse de la productivité, notamment.

Et si cette étude s'intéresse uniquement à la pollution de l'air, les énergies fossiles constiturent également l'une des principales causes du réchauffement climatique. Une baisse drastique, voire un arrêt de leur utilisation au profit d'énergies alternatives pourrait ainsi éviter les morts liées à la pollution, mais aussi celles liées aux conséquences du réchauffement climatique.

