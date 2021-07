Le réchauffement climatique est responsable de 35% des décès liés à la chaleur en France

En France, plus de 35% des décès liés à la chaleur seraient le fruit du réchauffement climatique provoqué par l’Homme, selon The Conversation.

Au cœur des inquiétudes mondiales depuis de nombreuses années, le réchauffement climatique sera un enjeu majeur du 21e siècle. Et ce média indépendant dévoile une étude mondiale affolante concernant l'environnement, parue en mai dernier dans la revue Nature Climate Change, qui regroupe les travaux de chercheurs universitaires de toute la planète.

Les températures mondiales ont augmenté d’environ 1 °C en moyenne, mais le réchauffement fait déjà des ravages. Et ces effets s’aggraveront si les émissions continuent d’augmenter. https://t.co/ypEnJ0WxLi — The Conversation France (@FR_Conversation) July 5, 2021

Le constat est sans appel : le changement climatique a été responsable d’une mort sur trois en lien avec la chaleur à travers le globe entre 1991 et 2008. Une statistique effrayante, surtout si l’on s’appuie sur le rapport du GIEC publié en 2014. Il table sur une augmentation moyenne des températures comprise entre 2,6 °C et 4,8 °C d’ici à la fin du siècle en cas de scénario à fortes émissions de gaz à effet de serre. Pour rappel, c’est ce même gaz qui est la cause principale du réchauffement climatique aujourd’hui.

Des solutions existent

Les pays développés sont les moins touchés par ces problématiques alors qu’ils sont les plus gros émetteurs de ces gaz néfastes pour notre santé. Pourtant, une problématique reste mondiale : celle des grandes villes, nécessitant une restructuration rapide car elles favorisent les inégalités et regroupent la population, induisant un effet îlot de chaleur.

Pour tenter de changer la donne, des mesures d’aménagement urbain, accompagnées par la réduction du trafic aérien et routier, doivent être prises. Autre piste intéressante allant dans ce sens : la végétalisation des espaces urbains, avec la multiplication de fontaines et d’espaces verts, notamment dans les mégalopoles. Enfin, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments permettraient également de réduire notre empreinte thermique, que ce soit en France ou à travers le monde.