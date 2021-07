Chine : les pandas géants ne sont plus menacés de disparition, mais restent vulnérables

Alors qu'il étaient pendant longtemps menacés de disparition, les pandas géants ne sont plus considérés en voie d’extinction, selon ce qu'a indiqué, vendredi 9 juillet, le ministère chinois de l’Ecologie et de l’Environnement.

Conformément à la classification faite en 2016 par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) cet animal reste toutefois considéré comme «vulnérable». Mais grâce à un énorme travail réalisé par le gouvernement de Pékin, cet emblème, considéré comme un trésor national, a pu tout de même se reproduire significativement au cours des dernières années. Aussi, la Chine compterait actuellement 1.864 pandas géants, contre 1.522 en 2000 (1.100 pandas géants vivaient alors dans la nature et 422 en captivité).

Cui Shuhong, chef du département de la nature et de la conservation auprès du ministère de l'Écologie et de l'Environnement, s’est d'ailleurs félicité de ce résultat. La nouvelle classification retenue, a-t-il dit, «reflète l'amélioration de leurs conditions de vie et les efforts de la Chine pour maintenir l'intégration de leurs habitats».

forêts de bambous et de lieux de captivité

L'augmentation du nombre de pandas géants s’explique surtout par la création et la revitalisation de forêts de bambous voulue par la Chine. Cette plante est en effet essentielle pour l’animal car elle représente 99% de son alimentation.

Pour bénéficier de ce nouveau statut, les autorités locales ont mis en place des zones de captivité, ainsi que des parcs nationaux. Le plus important de ces lieux est situé dans les monts Qinling, dans le nord-ouest de la Chine, couvrant 27.000 kilomètres carrés et regroupant les douze réserves naturelles de la région.