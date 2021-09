Elevage intensif de bétail : un investissement massif et un énorme impact environnemental

Pointé du doigt par une nouvelle étude, l’élevage intensif de bétail se développe dangereusement à travers le monde via des investissements faramineux au détriment de la nature.

Dans cette enquête menée par l'association Les Amis de la Terre et la fondation politique européenne Heinrich Böll Stiftung, les auteurs indiquent ainsi que l’élevage de bétail, qui représente 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, est en constante progression ces dernières années.

Pour lutter contre l’urgence climatique, le rapport milite pour une réduction de la consommation de viande et de produits laitiers. L’impact environnemental est évident au sujet des protéines animales, que ce soit sur la biodiversité et le climat.

Mais cette industrie se rapproche de plus en plus d’une situation de monopole, avec de grandes industries qui achètent ses concurrents, laissant peu de place pour un modèle de production plus durable.

Sans une réglementation plus stricte du secteur, les investissements massifs devraient donc continuer de grimper au fil des années et les débordements dans la production vont perdurer, agrandissant de fait l’impact écologique sur notre planète.

478 milliards de dollars d’aides en cinq ans

Entre 2015 et 2020, les entreprises mondiales de viande et de produits laitiers ont reçu plus de 478 milliards de dollars provenant de 2.500 entreprises d'investissement, banques et fonds de pension en Europe et aux Etats-Unis.

En se basant sur ces chiffres, le rapport indique que la production de viande pourrait augmenter de 40 millions de tonnes supplémentaires d'ici à 2029, pour atteindre 366 millions de tonnes de viande par an.

Les principaux producteurs, à savoir l’Union européenne, la Chine, le Brésil et les Etats-Unis, devraient représenter 60% de la production mondiale de viande d’ici à 2029.