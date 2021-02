La NASA nomme un conseiller environnemental pour respecter les objectifs de Joe Biden

Vers un voyage spatial plus respectueux de l'environnement ? La Nasa a annoncé, ce 3 février, le recrutement d'un conseiller pour le climat. Ce nouveau poste a été ouvert dans le but de faire respecter les engagements de Joe Biden sur l'environnement.

Et pour s'acquitter de cette tâche, c'est le climatologue Gavin Schmidt qui a été choisi. Il n'est pas un nouveau venu dans cet univers puisqu'il dirigeait l'Institut Goddard pour les études spatiales (ISS) de la Nasa. Le but est de donner à l'agence américaine «des idées cruciales et des recommandations pour le large spectre des programmes scientifiques, technologiques et d'infrastructure liés au climat» selon Steve Jurczyk, actuel administrateur de la NASA.

Comme le rappelle le communiqué, le rôle de l'agence n'est pas seulement d'envoyer des hommes vers la Station spatiale internationale, la Lune ou encore Mars, mais aussi d'aider à l'étude de la planète Terre. Plus d'une vingtaine de satellites et instruments sont en orbite pour analyser la situation climatique sur Terre, donnant des données plus précises pour connaître l'avancée du changement climatique.

Objectif Lune en 2024 ?

Alors que Joe Biden s'est engagé à faire des Etats-Unis un pays neutre en carbone d'ici 2050, l'une des missions de Gavin Schmidt sera d'y aider par plusieurs moyens possibles, notamment en mettant en place des investissements et en faisant la promotion de technologies. Il devrait travailler en étroite relation avec le bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche.

Le communiqué de la Nasa n'indique pas, cependant, si le voyage spatial sera modifié par la volonté de Joe Biden de réduire la pollution aux Etats-Unis. Le calendrier mis en place par Donald Trump prévoit le retour des astronautes américains sur la Lune en 2024, ce qui correspondrait à la dernière année du mandat de Joe Biden. Aucune déclaration sur ses projets n'a encore été effectuée, mais un indice a été repéré dans le bureau ovale. Joe Biden a en effet choisi d'y placer un morceau de roche lunaire. Un choix de décoration qui pourrait bien ne pas être anecdotique.

