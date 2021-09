Écologie : quelles actions font les Français pour réduire leur empreinte carbone ?

Pessimistes pour l’avenir de la planète, les Français se disent en grande majorité prêts à faire encore plus d’efforts pour réduire leur empreinte carbone. Plusieurs actions se détachent dans leur volonté de protéger l’environnement.

Alors qu’ils se disent à 76% être prêts à renforcer leurs bonnes pratiques, selon un sondage Odoxa pour le groupe Ebra, voici celles qu’ils plébiscitent le plus.

Sans surprise, le tri des déchets est le plus pratiqué (81%), juste devant l’utilisation de sacs réutilisables pour faire les courses (80%). Viennent ensuite, avec un peu moins de pratiquants, la surveillance de la consommation d’eau du robinet (61%) et l’utilisation de produits de saison (59%). Une majorité renonce à l’avion pour les trajets en France, mais concernant la voiture pour se déplacer quotidiennement, le chiffre tombe à 50%. Une statistique qui s’explique par le fait qu’en dehors des grandes villes, le véhicule est indispensable pour aller au travail, faire ses courses ou s’occuper de ses enfants.

L'argent, la limite

Les Français sont moins enclins à réduire leur empreinte carbone lorsqu’il s’agit de renoncer à la viande rouge (47%), mais surtout lorsque cela concerne l’utilisation du numérique. Seuls 41% ont arrêté d’utiliser le streaming sur Internet pour regarder des vidéos, 40% font attention au nombre de mails qu’ils envoient et moins de 30% ont acheté un ordinateur ou un téléphone reconditionné.

Si 70% des Français interrogés se disent pessimistes pour l’avenir de la planète et 44% estiment que la protection de l’environnement est une priorité, l’argent reste néanmoins un frein lorsqu’ils doivent convertir leurs idées en actes. Ainsi, plus de 60% jugent cet engagement coûteux et ne sont pas prêts à payer davantage.