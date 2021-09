Biodiversité : 23 espèces animales déclarées éteintes par les Etats-Unis

Aux Etats-Unis, 23 espèces ont été déclarées éteintes par le US Fish and Wildlife Service, l'organisme fédéral américain chargé de la préservation de la faune.

Parmi ces espèces, on trouve plusieurs oiseaux comme le Nukupuu de Maui, la Paruline de Bachman, le Grimpeur de Molokai ou encore le Pic à bec d'ivoire.

Cette dernière espèce est recherchée avec acharnement par les scientifiques qui ont fini par conclure qu'elle avait disparu.

Une espèce de chauve-souris, plusieurs espèces de moules et quelques poissons sont également considérés comme éteints.

L'activité humaine en cause

«Chacune de ces 23 espèces représente une perte permanente pour le patrimoine naturel de notre pays et pour la biodiversité mondiale», a réagi Bridget Fahey, responsable de la classification des espèces pour le Fish and Wildlife Service.

Les causes de ces disparitions sont multiples et comme souvent, liées à l'homme : pollution de l'eau, exploitation forestière, concurrence d'espèces envahissantes, oiseaux tués pour leurs plumes ou encore animaux capturés par des collectionneurs privés.

Ces 23 espèces avaient été intégrées à liste des espèces menacées à partir des années 1960. Leur changement de statut ne sera définitif que trois mois après l'annonce du US Fish and Wildlife Service. Il reste en effet possible qu'une ou plusieurs espèces réapparaissent, précisent les scientifiques.

Une décision prématurée pour certains

Le biologiste des oiseaux de l'Université Cornell John Fitzpatrick dénonce une décision prématurée qui rendent vains tous les efforts déployés pour retrouver ces espèces, rapporte l'agence Associated Press. Dans une étude parue en 2005, il affirmait avoir redécouvert le pic à bec d'ivoire dans l'Arkansas. L'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, n'a d'ailleurs pas encore considéré l'oiseau comme disparu.

De leur côté, les agents fédéraux en charge de la protection de la faune estiment que classer ces 23 espèces comme disparues permet de libérer des fonds pour protéger des espèces menacées qui ont encore une chance d'être sauvées.