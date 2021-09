Royaume-Uni : la drogue contenue dans l'urine des festivaliers menace les anguilles

Coronavirus oblige, la dernière édition du festival de Glastonbury, en Angleterre, remonte à 2019. Pourtant, deux ans après, les anguilles de la rivière Whitelake, qui borde le site, en font encore les frais : l'urine des festivaliers, chargée de diverses drogues, a durablement contaminé leur écosystème.

En 2019, ce festival avait attiré quelque 135.000 personnes pendant cinq jours, rassemblées autour d'une dizaine de scènes pour assister à des concerts. Des chercheurs de l'université galloise de Bangor avaient profité de l'occasion pour prélever des échantillons dans la Whitelake, en amont et en aval du site, avant, pendant et après le festival.

The @BangorSNS scientists have discovered that levels of MDMA and cocaine in the water during the #Glastonbury festival are so high - it could be harming wildlife further downstream, including rare populations of eels.





Full story: https://t.co/rkUJB3FjzF#BangorUniversity pic.twitter.com/6fbVJqTBJi

