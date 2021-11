En pleine COP26, la Chine augmente sa production de charbon

Le président Xi Jinping avait promis de commencer à réduire les émissions carbonées de la Chine avant 2030. Pourtant, ces dernières semaines, le pays a augmenté de plus d'un million de tonnes sa production quotidienne de charbon. Cela au moment même où les dirigeants mondiaux sont réunis à Glasgow, en Ecosse, pour la COP 26.

Le dirigeant chinois figure par ailleurs parmi les grands absents de ce rendez-vous.

Son pays est celui qui investit le plus dans les énergies propres, certes, mais il est aussi le premier producteur de charbon et le premier pollueur au monde.

Alors que l'économie mondiale connaît un rebond, la Chine subit actuellement de plein fouet la flambée du coût des matières premières, parmi lesquelles le charbon.

Des centrales électriques au ralenti

Or, le géant asiatique en dépend à 60% pour alimenter ses centrales électriques. Ces dernières sont donc contraintes de tourner au ralenti, malgré une forte demande. Cela entraîne un rationnement de l'électricité et, par extension, une explosion des coûts de production pour les entreprises. Les autorités chinoises ont donc autorisé la réouverture des mines de charbon pour alléger la pression.

Dimanche 1er novembre, la NDRC, agence gouvernementale qui planifie les politiques de développement économique et social du pays, a indiqué que la production quotidienne de charbon dépasse les 11,5 millions de tonnes en Chine depuis la mi-octobre. Cela représente une hausse de capacité de 1,1 million de tonnes par rapport à fin septembre.

Sans détailler son plan d'action, la NDRC a promis d'avoir «recours à tous les moyens nécessaires [...] pour faire revenir les prix du charbon dans une fourchette raisonnable». Cette hausse de la production est évidemment pointée du doigt au moment où, en Ecosse, les dirigeants de 197 pays et organisations régionales tentent de s'accorder sur un objectif mondial plus ambitieux en matière de réduction des gaz à effet de serre. Loin de Glasgow et donc des négociations, Xi Jinping s'est contenté d'adressé un discours écrit à la COP 26.