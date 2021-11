Australie : les koalas menacés par une épidémie de chlamydia

Animal emblématique de l'Australie, le koala n'est pas seulement menacé par la déforestation et les incendies. La chlamydia, une maladie sexuellement transmissible, se propage de façon inquiétante dans la population.

Cette bactérie très contagieuse provoque chez l'animal de la cécité ou des infections de son appareil reproducteur, entraînant la mort ou l'infertilité. La maladie se transmet pendant la reproduction mais aussi in utero, de la mère à son petit.

La rapidité de la propagation de la maladie inquiète les associations de défense de la faune sauvage, rapporte le média américain CNN. Dans la ville de Gunnedah, à l'est de l'Australie, la part de koalas infectés est ainsi passée de 10% en 2008, à 60% en 2015 puis 85% en 2021.

Les scientifiques craignent que dans certaines régions, l'espèce finisse par s'éteindre. «Même si les femelles koalas survivent, elles ne se reproduisent plus à cause de l'infertilité», alerte Mark Krockenberger, professeur de pathologie vétérinaire à l'Université de Sydney.

le réchauffement climatique en partie responsable

Si l'épidémie de chlamydia n'est pas nouvelle, le réchauffement climatique est fortement soupçonné d'accentuer le phénomène. Selon les chercheurs, la destruction de l'habitat naturel (par la déforestation ou les incendies) et les vagues de chaleur qui frappent l'Australie provoquent chez les koalas un «stress chronique» qui déprime leur système immunitaire et les rend plus vulnérables à la maladie.

Selon une étude parue en 2020, la souche la plus dangereuse de chlamydia proviendrait du bétail importé par les colonisateurs européens au XIXème siècle. Pour tenter de freiner sa propagation, un essai clinique de vaccination est actuellement mené sur près de 400 koalas. S'il est suffisamment efficace, ce nouveau vaccin pourrait être mis à disposition de toutes les cliniques vétérinaires pour animaux sauvages du pays.

Classé comme espèce «vulnérable» par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le koala est l'une des premières victimes du réchauffement de la planète. Au cours des incendies qui ont ravagé l'Australie fin 2019 et début 2020, trois millions d'animaux auraient été tués ou déplacés, selon la WWF, dont 60.000 koalas.

Selon l'Australian Koala Foundation, près d'un tiers de la population de koalas a disparu durant les trois dernières années. Le nombre de koalas vivant actuellement en Australie étant sujet à débat (entre 80.000 et 300.000), une vaste opération de recensement a été lancée en décembre 2020.