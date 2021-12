Espagne : l'éruption du volcan de La Palma officiellement terminée

Le volcan Cumbre Vieja, de La Palma, s’est totalement éteint samedi 25 décembre, ont déclaré les autorités espagnoles lors d’une conférence de presse.

Il aura fallu trois mois au volcan Cumbre Vieja pour se rendormir. «Aujourd'hui, le comité scientifique peut le dire (...) l'éruption est terminée» a annoncé Julio Pérez, le directeur du plan d'urgence volcanique des Canaries lors d'une conférence de presse.

ÚLTIMA HORA





El consejero de Administraciones Públicas de Canarias, Julio Pérez, anuncia que la erupción del volcán de La Palma ha terminado

«Il n'y a pas de lave, pas d'émission de gaz significative, pas de secousses sismiques significatives», a ajouté le responsable, rappelant que cette éruption a duré «85 jours et 8 heures» entre le 19 septembre jusqu'au 13 décembre.

«Plus beau cadeau de Noël»

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, n'a pas manqué de cacher sa joie, à travers les reseaux sociaux, s'agissant même, selon lui de son «plus beau cadeau de Noël»

El mejor regalo de Navidad.





El mejor regalo de Navidad.

Todo mi reconocimiento a los palmeros y palmeras. Seguiremos trabajando juntos y juntas, todas las instituciones, para relanzar la maravillosa isla de La Palma y reparar los daños ocasionados.

En effet, il 'agit de l'éruption la plus longue que l'île ait connue et la première depuis 50 ans. Malgré sa durée et les images impressionnantes des coulées de lave en fusion, l'éruption du volcan n'a fait aucune victime.

Désormais, le Cumbre Vieja est en léthargie, ses torrents de lave sont noirs, figés, durcis, et une couche de sable noir et de la cendre s'est déposée comme un voile sur l'endroit.

Il faudra des années, voire une décennie pour nettoyer, déblayer, reconstruire et se réapproprier ce terrain défiguré.