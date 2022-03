Pourquoi les États-Unis vont-ils libérer 2 milliards de moustiques génétiquement modifiés ?

Deux milliards de moustiques génétiquement modifiés vont être libérés dans certaines régions de la Floride et de la Californie, aux États-Unis. Responsable d’environ 750.000 décès par an, le moustique est l’espèce la plus meurtrière pour l’Homme.

C’est un lâcher de moustiques d’une ampleur inédite, menée par l’entreprise américaine Oxitec, et qui vise à diminuer la population de ces insectes, et donc la propagation de certaines maladies.

Les spécimens envoyés dans la nature seraient des mâles de l'espèce Aedes aegypti, soigneusement choisis puisqu’ils donnent naissance à des larves non-viables après la reproduction.

Moustiques OGM

Très nuisibles, les moustiques sont à l’origine de graves maladies comme le paludisme, la dengue, le virus du Zika et le chikungunya. Des scientifiques ont donc eu l’idée de les modifier génétiquement.

Ces moustiques OGM, baptisés OX5034, sont inoffensifs pour l'être humain. Les larves nées de l’accouplement avec des femelles, déficientes en protéines, meurent avant leur maturité.

750 millions de ces moustiques hybrides avaient déjà été lâchés dans la nature l’année dernière par Oxitec.

Selon les scientifiques, ce lâcher de moustiques serait sans danger pour l’environnement, et bien moins néfaste pour la planète que l’utilisation d’insecticides.

Les prédateurs habituels des moustiques (oiseaux et chauves-souris) peuvent en effet toujours s’en nourrir, et les espèces menacées par les insecticides, comme les abeilles, ne sont pas impactées.