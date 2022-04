Jour de la Terre : quelle est cette journée que Google met en avant aujourd'hui sur son doodle ?

Ce vendredi, c'est le «Jour de la Terre», ou «Earth day», en anglais. A cette occasion, Google a créé un doodle (bannière de recherche) pour permettre aux internautes de visualiser concrètement les effets sur la planète du changement climatique.

Sur son blog, le moteur de recherche américain explique qu'«à l'aide d'images en temps réel provenant de Google Earth Timelapse et d'autres sources, le doodle montre l'impact du changement climatique dans quatre endroits différents de notre planète». D'ailleurs, «restez à l'écoute tout au long de la journée pour voir ces scènes», indique Google.

Today’s #EarthDay #GoogleDoodle addresses one of the most pressing topics of our time: climate change.





Using real time-lapse imagery from #GoogleEarth and other sources, tune in all day to see the impact of climate change across our planet





→ https://t.co/3IQ6D5wJSu pic.twitter.com/tNaO7LbaKl

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 22, 2022