Savoie : le glacier d’été à Tignes ferme avec un mois d’avance à cause du changement climatique

Le glacier d'été à Tignes en Savoie a fermé à cause du réchauffement climatique. En effet, cette fermeture intervient avec un mois d'avance en raison de l'accélération de la fonte du glacier.

Un effet visible du changement climatique. Comme le rapporte France Bleu Pays-de-Savoie, Le glacier de la Grande Motte à Tignes, seul glacier d'été encore ouvert dans le Pays de Savoie, a fermé ses portes ce vendredi 1er juillet. Une fermeture anticipée en raison de la fonte accélérée du glacier. Ainsi, la saison de ski d'été aura duré seulement deux semaines.

Accessible depuis 18 juin, le glacier de Tignes devait rester ouvert six semaines jusqu'au 31 juillet.

Une situation atypique

«On a eu un enneigement cet hiver qui était assez limité et des conditions relativement clémentes avec du beau temps», explique Frédéric Bonnevie, le directeur de la régie des pistes de Tignes. «Du coup, ça se traduit cet été par une limitation de l'exploitation». Ajoutant que «c'est vraiment atypique, on voit que la transition climatique est bel et bien en place (...) La fonte s'accentue, on l'a vu durant tout cet hiver, on a eu deux fois moins de neige que d'habitude.»

Cet été, le seul glacier d'été le plus proche encore ouvert dans la région est celui des Deux-Alpes en Isère.