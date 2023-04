Jour de la Terre : que célèbre-t-on ce 22 avril ?

Ce samedi 22 avril, on célèbre la 53e journée mondiale de la Terre. Un rendez-vous annuel pour rappeler l’importance de la nature et de la préservation de la planète, et pour sensibiliser les populations du monde entier sur les thématiques environnementales.

Origines

Le jour de la Terre, ou journée mondiale de la Terre nourricière, a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970, sous l’impulsion d’un sénateur américain, Gaylor Nelson, qui s’inquiétait de la détérioration de l’environnement aux États-Unis. Selon le site officiel du «Earth Day», le sénateur et son équipe ont choisi le 22 avril, jour de semaine entre les vacances et les examens de fin d’année, pour maximiser leurs chances de voir des étudiants rejoindre le mouvement. De nombreuses associations, organisations, étudiants et universités ont rejoint le mouvement et organisé des manifestations pour soutenir la protection de l’environnement.

C’est en 1990 que le Jour de la Terre devient un événement d’envergure mondiale, avec la participation personnes de 141 pays différents, dont la France. Le Jour de la Terre a notamment contribué à l’organisation du Sommet de la Terre des Nations Unies en 1992. En 2016, la signature de l’Accord de Paris sur le climat lors de la Cop21 s’est déroulée le 22 avril.

Objectifs

«Il est important qu’en cette Journée internationale de la Terre nourricière nous insistions sur le passage à une économie plus durable, qui bénéficie à la fois à l’humanité et à la planète. Assurer une harmonie avec la nature et la Terre n’est plus uniquement souhaitable, mais nécessaire», affirme l’Organisation des Nations Unies (ONU). Alors que de nombreux scientifiques pointent du doigt les liens entre les changements climatiques et les pandémies, comme celle du coronavirus qui paralyse le monde entier, il est urgent pour l’ONU de prendre des engagements concrets pour le climat et la biodiversité.

Cette journée est donc une journée de mobilisation et de sensibilisation à destination des habitants du monde entier.

Le programme

Pour la 53e édition de cette journée mondiale, l'association Jour de la Terre France invite les citoyens à prendre part à des actions concrètes. Chaque personne peut proposer via ce lien, une action ou une activité à réaliser seul ou en groupe, afin de sensibiliser un maximum de monde à la cause environnementale. Par ailleurs, le thème pour cette année est «Picture a better Planet», appelant à l'expression artisitque des participants et invitant artistes et écrivains à se joindre au mouvement.

Plusieurs évènements sont organisés autour de cette journée, comme des conférences ainsi que des fresques afin que les enfants puissent peindre sur le thème de la planète. De plus, des ventes d'oeuvres artistiques auront lieu, dont les bénéfices seront reversés à diverses associations de défense de l'environnement. Toutes les activités organisées en marge de ce Jour de la Terre sont à retrouver ici.