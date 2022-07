Canicule : le Royaume-Uni en alerte rouge «chaleur extrême» pour la première fois

Le «Met Office», le service météorologique britannique, a émis pour la première fois une alerte rouge «chaleur extrême», ce vendredi, en prévision de températures qui pourraient dépasser le seuil des 40°C et battre des records dans le pays.

Il va faire très chaud outre-Manche. Pour la première fois, le service météorologique britannique a émis une alerte rouge «chaleur extrême» ce vendredi 15 juillet, en prévision de «températures exceptionnelles», peut-être même records, qui devraient arriver en «début de semaine prochaine», a déclaré dans un communiqué Paul Gundersen, le chef météorologiste du Met Office.

