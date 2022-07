Haute-Savoie : la préfecture demande aux alpinistes de ne plus gravir (temporairement) le Mont-Blanc

Les autorités de Haute-Savoie recommandent aux alpinistes qui souhaitent gravir le Mont-Blanc par la voie classique, empruntant le couloir du Goûter, à différer momentanément leur ascension en raison de chutes de pierres à répétition.

Favorisées par la sécheresse, les chutes de pierres rendent l’ascension du Mont-Blanc par la voie normale particulièrement dangereuse. Les autorités de Haute-Savoie ont donc demandé aux alpinistes de différer leur ascension.

«En raison des conditions climatiques exceptionnelles actuelles et du phénomène de sécheresse que connaît le département depuis plusieurs semaines, d'importantes chutes de pierres se produisent dans la voie normale d’ascension au sommet du Mont-Blanc, de jour comme de nuit, et notamment aux heures les plus fréquentées, à savoir tôt le matin», ont écrit la préfecture de Haute-Savoie et la mairie de Saint-Gervais-les-Bains dans un communiqué.

Mont-blanc, de grâce que tous ceux qui ont le projet de l’ascension du mont-blanc par la voie royale de #saintgervais différent leur projet DANGER DE MORT (Vidéo par Prateek Gianchandani 15 juillet 2022 au matin) pic.twitter.com/RTlvrkO3qe — Jean-Marc PEILLEX (@PEILLEX) July 15, 2022

Une décision de sagesse

Les compagnies des guides de cette ville et de Chamonix ont de leur côté suspendu temporairement l'ascension du Mont-Blanc par l'itinéraire classique, «décision de sagesse» selon les autorités qui invitent les alpinistes à se tourner vers d'autres courses de haute et moyenne montagne dans le massif.

Cette décision intervient après un record de chaleur inédit mesuré au sommet du Mont-Blanc : le 18 juin, 10,4°C ont été relevés à près de 4.800 mètres d'altitude. Des appels à la prudence ont déjà été lancés, pour les mêmes raisons, durant les étés 2018 et 2020.

Selon le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) paru le 1er mars, la fonte des glaces et neiges est l'une des dix menaces majeures causées par le réchauffement climatique, perturbant les écosystèmes et menaçant certaines infrastructures.

D'ailleurs, le 3 juillet dernier, un énorme bloc s’était détaché du glacier de la Marmolada dans les Alpes du nord de l’Italie, tuant ainsi onze personnes.