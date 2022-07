Espagne : le Premier ministre appelle à faire tomber la cravate pour faire des économies d'énergie

Ce vendredi 29 juillet, Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, s’est présenté en conférence de presse sans cravate. Un moyen, selon lui, de faire des économies d’énergies en pleine période de canicule.

Sans cravate pour soulager un peu la planète. Face aux fortes chaleurs en Espagne, le Premier ministre du pays, Pedro Sanchez, a recommandé à ses ministres et aux responsables des administrations de ne plus mettre de cravate, le but étant de faire des économies d’énergies.

«J’aimerais que vous notiez que je ne porte pas de cravate», a ainsi déclaré, col de chemise ouvert, le chef du gouvernement espagnol lors d’une conférence presse à Madrid.

L'occasion, pour lui, d'exhorter ses ministres, les responsables des administrations et, de manière plus générale, le secteur privé à faire de même : «C’est aussi comme ça que nous pouvons contribuer aux économies d’énergies qui sont si nécessaires dans notre pays», a-t-il assuré.

Selon Pedro Sanchez, ne pas porter de cravates quand ce n’est pas nécessaire permet d’avoir moins chaud et donc, de moins utiliser la climatisation. Depuis le début de l’été, l’Espagne a été frappée par de nombreuses vagues de chaleur.

Le Premier ministre espagnol ne s’est pas arrêté là. Il a également annoncé que lors du prochain Conseil des ministres, le gouvernement adoptera «un ensemble de mesures urgentes» pour réduire la consommation d’énergie du pays.