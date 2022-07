Canicule : plus d'un millier de morts au Portugal et en Espagne

Alors que la France fait face à une canicule extrêmement forte, ses voisins européens ne sont pas non plus épargnés, à l’instar de la péninsule Ibérique qui déplore plus d'un millier de morts victimes directes de cette vague de chaleur.

Des températures sahariennes. En à peine un mois, l’Europe a connu deux vagues de chaleur extrême avec des températures ayant dépassé les 40 °C. Si le pic de chaleur est attendu ce lundi en France, la péninsule Ibérique fait face, depuis la semaine dernière, à une véritable fournaise responsable déjà de près d'un millier de morts, comme le rapportent les médias locaux et l’agence de presse brésilienne Folhapress.

Dans la nuit du samedi à dimanche, la Direction générale de la Santé portugaise a fait état d’un bilan indiquant que 659 décès sont survenus ces sept derniers jours avec un pic de chaleur atteint jeudi dernier dans le district de Viseu, à 300 km de Lisbonne, où les températures ont dépassé les 47 °C.

En Espagne, l’Institut de santé Carlos III a enregistré 360 décès liés à la hausse des températures dans le pays.

«des températures anormalement élevées»

Comme en France, la péninsule Ibérique fait également face à des incendies causés par la canicule. Dimanche, les autorités espagnoles luttaient contre 20 incendies encore actifs et hors de contrôle. En Galice, une région du nord-ouest du pays, quelque 4.500 hectares ont été détruits.

À Malaga, en Andalousie (sud), 3.000 personnes ont quitté leur domicile pour fuir les nombreux feux. Les températures ont atteint 42 °C dans les régions d’Aragon, de Navarre et de la Rioja ce dimanche, selon l’agence météorologique espagnole. Même si les températures devraient baisser ce lundi, celles-ci restent, toutefois, «anormalement élevées».

Au Portugal, 1.000 pompiers étaient mobilisés pour tenter de maîtriser 13 incendies de forêt dont le plus important se situe près de la ville de Chaves. La quasi-totalité du territoire étaient sous vigilance rouge risque d’incendie «très élevé». Le feu a détruit entre 12.000 et 15.000 hectares, selon les chiffres officiels relayés par Folhapress.