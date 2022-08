Un rapport alerte sur une «ceinture d’extrême chaleur» prévue dans 30 ans aux Etats-Unis

Ce lundi 15 août, l’organisation à but non lucratif First Street Foundation a publié un rapport alertant sur le développement d’une «ceinture d’extrême chaleur» d’ici 30 ans sur un quart des Etats-Unis. Selon les prévisions, plus de 100 millions d’Américains subiront au moins une journée par an avec une température ressentie supérieure à 51°C d’ici 2053.

Un rapport inquiétant. Touchant actuellement 50 comtés américains, soit 8 millions de personnes, l’extrême chaleur devrait frapper plus de 1.000 comtés aux Etats-Unis dans 30 ans. Pour finaliser son rapport publié lundi, l’organisation First Street Foundation s’est appuyée sur un scénario modéré des experts du climat des Nations Unies (Giec), dans lequel les émissions de gaz à effet de serre atteindraient un pic dans les années 2040 avant de décliner.

Is your county expected to experience heat indices above 125°F by 2053? Check out this article by AXIOS and search your property on https://t.co/O3Ch5A2YPt to find out more about heat risks in your area https://t.co/rFJ0UUUiAz — First Street Foundation (@FirstStreetFdn) August 16, 2022

Avec cette méthodologie, elle a estimé qu’une «ceinture d’extrême chaleur» se formerait sur un quart des Etats-Unis d’ici 2053, impactant plus de 100 millions d’Américains avec une journée minimum d’extrême chaleur par an où la température ressentie sera supérieure à 51°C. Pour rappel, la chaleur est le phénomène météorologique le plus meurtrier aux Etats-Unis, devant les inondations et les ouragans.

Les Etats du Texas, de Louisiane, de l’Indiana, d’Arkansas, du Wisconsin, du Missouri, de l’Illinois et de l’Iowa figureront parmi les zones les plus touchées par ces prévisions. La région du Midwest sera aussi fortement impactée en raison de son éloignement de la mer, tout comme certaines régions de la côte Est ou au Sud de la Californie.

Des vagues de chaleur plus fortes et plus longues

Outre cette problématique, le rapport a mis en lumière les autres effets du réchauffement climatique sur le territoire américain. Les 7 jours les plus chauds de l’année localement aujourd’hui aux Etats-Unis deviendront les 18 jours les plus chauds de l'année dans trois décennies.

Dans la même lignée, le nombre de «jours dangereux», à savoir les journées où les températures ressenties atteignent 38°C, vont augmenter dans le sud du pays. Par exemple, le Golfe du Mexique en compte aujourd’hui 100 par an et ce chiffre devrait progresser à 120 journées dans l’année d’ici 2053.

Enfin, les vagues de chaleur, voyant s’enchainer consécutivement des journées d’extrême chaleur, vont se rallonger dans les 30 prochaines années. Dans les régions du Texas et de la Floride, ces dernières pourraient durer plus de 70 jours consécutifs selon le rapport. «Nous devons nous préparer à l'inévitable. Les conséquences vont être terribles», a affirmé Matthew Eby, le fondateur de First Street Foundation, dans un communiqué.