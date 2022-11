COP27 : Emmanuel Macron attendu plus tôt en Egypte après le report du départ de la Route du Rhum

Emmanuel Macron n'assistera finalement pas au départ de la course transatlantique de la Route du Rhum, reporté de dimanche à mardi ou mercredi, et va se rendre plus tôt à la 27e conférence de l'ONU sur le climat (COP27) en Egypte, a annoncé samedi l'Elysée.

Changement de programme. Suite au report du départ de la Route du Rhum, Emmanuel Macron se rendra finalement en Égypte dès dimanche pour participer à l'ouverture de la 27e édition de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Par sa présence, le chef de l'Etat compte bien défendre plusieurs dossiers.

«Compte tenu de l’annulation du départ de la course ce week-end, le Président se rendra dès dimanche à la COP27», où il était initialement attendu lundi, a indiqué la présidence. Le départ de la célèbre course transatlantique en solitaire, qui devait être donné dimanche à Saint-Malo à destination de la Guadeloupe, a été reporté à mardi ou mercredi en raison de la météo.

L'agenda du chef de l'Etat, avec notamment une réunion sur la décarbonation de l'industrie mardi à l'Elysée et un déplacement sur les enjeux de défense mercredi à Toulon, n'est plus compatible avec ce nouveau calendrier. «Le Président ne pourra pas se rendre au départ prévu la semaine prochaine en raison d’engagements déjà pris», a d'ailleurs souligné la présidence.

la question de la compensation financière sur la table

Emmanuel Macron réunit ce mardi les représentants des 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France afin de les pousser à accélérer leur décarbonation, dans la foulée du sommet de la COP27.

Au sommet de Charm el-Cheikh dimanche et lundi, il devrait notamment mettre sur la table la question de la compensation financière pour les «pertes et dommages» subis par les pays les plus pauvres en raison du changement climatique.

Dans une vidéo postée samedi matin sur Twitter, le chef de l'Etat a par ailleurs invité ses concitoyens à lui «adresser très directement leurs questions» et leurs «réflexions» face au «défi écologique» auquel le monde doit faire face, en ajoutant un commentaire à son message ou en postant eux-mêmes une vidéo. Sur l'alimentation, le logement, les transports, l'énergie, «j'attends vos questions et j'y répondrai dès la semaine prochaine là aussi de manière très directe», a-t-il assuré.