Coccinelle asiatique : tout savoir sur cet insecte vorace de plus en plus répandu en France

Introduite sur le Vieux Continent il y a quelques décennies pour lutter contre les pucerons, la coccinelle asiatique prolifère en se nourrissant de nombreux insectes, au point de devenir problématique pour la biodiversité européenne.

Un aspect inoffensif qui cache un côté prédateur développé. Introduite en Europe dans les années 1980, la coccinelle asiatique, aussi appelée «Harmonia Axyridis», prolifère sur le continent en se nourrissant de nombreux types d’insectes, dont sa cousine la coccinelle européenne.

A l’origine, elle a été importée volontairement pour lutter contre les pucerons. En effet, cette dernière est capable de dévorer de 90 à 270 pucerons par jour, contre une cinquantaine pour sa cousine du Vieux Continent.

Pour différencier les deux espèces, il suffit de comparer le nombre de points présents sur chacune d’elles. L’espèce provenant de Chine ou du Japon en compte entre zéro et dix-neuf, tandis que celle venant d’Europe en compte entre deux et sept. A noter aussi que la taille des deux spécimens diffère, puisque la coccinelle asiatique est l’une des plus grandes du globe, avec une mesure comprise entre cinq et sept millimètres.

Outre l’aspect, l’autre moyen pour identifier une espèce de l’autre est d’étudier leur comportement. Par exemple, celle qui provient d’Asie hiberne en automne dans les plafonds, les angles et autres recoins d’un domicile, selon France 3. Tout l’inverse de sa cousine européenne, qui hiberne plutôt sous une pierre ou de vieilles souches d’arbres quand arrive le froid.

La coccinelle asiatique attaque dès le stade larvaire

La coccinelle asiatique attaque les œufs des autres insectes à tout moment de son cycle de vie, du stade larvaire à son âge adulte. Elle s’en prend notamment aux pucerons, aux cochenilles, aux chrysopes, aux syrphes mais aussi aux coccinelles européennes.

La coccinelle importée d’Asie n’est en revanche pas directement dangereuse pour l’Homme. Elle peut seulement provoquer de petites allergies chez l’humain en proliférant dans les habitations.

Pour s’en débarrasser, il est conseillé de les glisser dans un sac puis de mettre ce dernier au congélateur. Les insectes ainsi pris au piège vont s’endormir et mourir. Le sac peut ensuite être jeté à la poubelle après une journée passée au frais.