COP27 : menacées par la montée des eaux, les îles Tuvalu veulent devenir la première nation dans le métavers

Le ministre des Affaires étrangères des îles Tuvalu, Simon Kofe, a expliqué ce mardi 15 novembre dans une vidéo pour la COP27 que son pays prévoyait de devenir la première nation à intégrer le métavers. Le but étant de préserver l’histoire et la culture de ses îles face à l’élévation dangereuse du niveau de la mer menaçant sa survie.

Une démarche originale pour lutter contre la montée des eaux. Ce mardi, lors de la COP27 en Egypte, le ministre des Affaires étrangères des îles Tuvalu, Simon Kofe, a confié que son pays prévoyait de devenir la première nation à intégrer le métavers. L’objectif étant de préserver l’histoire et la culture de l’archipel face à l’élévation rapide du niveau de la mer.

«L'idée est de continuer à fonctionner comme un Etat et au-delà de préserver notre culture, nos connaissances, notre histoire dans un espace numérique», a expliqué le ministre à Reuters. «Notre terre, notre océan, notre culture sont les atouts les plus précieux de notre peuple et pour les protéger du mal, peu importe ce qui se passe dans le monde physique, nous les déplacerons vers le cloud», a détaillé ce dernier dans une vidéo pour la COP27.

At #COP26: Minister Hon. Simon Kofe urged us to take bold action to address climate mobility. Today at #COP27 hear Min. @Simon_Kofe tuning in from an islet in to deliver an impactful message to leaders for action





Watch the video message https://t.co/98mlZe2x36 pic.twitter.com/kTvtgwgioq

— Tuvalu Ministry of Foreign Affairs (@Tuvalu_MJCFA) November 15, 2022