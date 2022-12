Biodiversité : la présence d’un lynx boréal confirmée en Saône-et-Loire

L’office français de la biodiversité (OFB) a confirmé en fin de semaine la présence d’un lynx boréal, ou autrement appelé lynx d'Europe, à l'ouest de la Saône, dans le secteur de Cluny. Cet animal vit habituellement dans le massif du Jura.

Plus aucun doute. Le lynx boréal est présent dans le département de Saône-et-Loire, et plus particulièrement vers Cluny. Selon un communiqué de la préfecture de Saône-et-Loire, plusieurs photos de l'animal ont été prises et attestent de sa présence dans ce secteur.

D'après le Journal de Saône-et-Loire, ce n'est pas la première fois que la présence d'un lynx boréal est avérée dans la région. Déjà en février 2022, des agents de l'Office français de la biodiversité avaient photographié un spécimen à Joudes, au sud de la Bresse.

L'espèce avait disparu au début du XXe siècle avant d'être finalement réintroduit dans les années 1970. Le lynx a donc fait peu à peu sa réapparition dans le Doubs en 2015, puis dans le Jura en 2018 et dans l'Ain en 2022. Et donc depuis peu en Saône-et-Loire. On compte aujourd'hui environ 180 lynx en France, dont la très grande majorité se trouve dans le Jura.

En France, le lynx boréal est protégé, il est donc interdit de le tuer. De son côté, la préfecture de Saône-et-Loire rappelle que l'espèce consomme de préférence des chevreuils et des chamois, «et plus rarement des moutons».