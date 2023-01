Etats-Unis : 3,3 millions d’adultes ont été déplacés en raison des catastrophes naturelles en 2022

D’après une enquête du bureau de recensement américain publiée jeudi 5 janvier, 3,3 millions d’adultes ont été déplacés à cause des catastrophes naturelles aux Etats-Unis en 2022.

Les ouragans ont été à l’origine de plus de la moitié des déplacements forcés. En 2022, 3,3 millions d’adultes ont été déplacés aux Etats-Unis à cause des catastrophes naturelles touchant le pays, selon une enquête du bureau de recensement américain publiée ce jeudi.

Au total, ce chiffre avancé par l’enquête en ligne «Household Pulse Survey» représente 1,3 % de la population adulte américaine.

La Floride particulièrement touchée

La Floride a été particulièrement touchée par les déplacements de population liés aux catastrophes naturelles. D’après AP, près d’un million de personnes, soit un résident adulte de l’Etat sur 17, ont dû quitter leur domicile en 2022 à cause notamment des ouragans Ian et Nicole à l’automne dernier. Parmi cette population, plus de 409.000 personnes ont trouvé refuge en Louisiane, où l’année dernière a été plus calme sur le plan climatique.

A l’inverse, les Etats américains les moins concernés par les catastrophes naturelles l’an dernier ont été l’Indiana, l’Ohio, l’Oklahoma, le Maine et le Dakota du Nord.

Une personne sur six n’est jamais rentrée chez elle

D’après l’enquête du U.S Census Bureau, plus d’un tiers des 3,3 millions de personnes déplacées sur le sol américain ont dû quitter leur habitation pour plus d’une semaine. En revanche, une personne sur six n’est jamais rentrée chez elle.

L’enquête a également permis de démontrer que les citoyens américains touchés par les déplacements forcés étaient globalement plus pauvres que la moyenne nationale. Ils étaient 22 % à déclarer avoir un revenu familial inférieur à 25.000 dollars par an, soit moins de 23.500 euros, contre 17,4 % pour l’ensemble de la population américaine.

Pour cette étude, le U.S Census Bureau a recueilli 70.685 réponses en ligne à la mi-décembre pour plus d’un million de demandes envoyées aux résidents du pays.