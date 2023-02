Des aurores boréales observées en France dans la nuit de dimanche à lundi

Des aurores boréales ont été observées et photographiées en France dans la nuit de dimanche à lundi. Et plus précisément dans le nord du pays, mais également dans le Poitou et en Bourgogne, comme le montrent certaines photographies postées sur les réseaux sociaux.

Inutile de vous envoler jusqu'en Islande pour apercevoir des aurores boréales. Certains chanceux ont eu la joie d'en apercevoir cette nuit en France. Et de nombreuses photos ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Elles étaient particulièrement visibles dans le Nord de la France, comme le rapporte l'agrométéorologue Serge Zaka, sur Twitter.

Pendant que vous dormiez paisiblement, des aurores boréales ont été observées en France et immortalisées par les passionnés de météorologie sur le Photolive d'@infoclimat



FlorianBigand (Pas-de-Calais)



Droupi (Bourgogne)



Max.B (Poitou)



Sylvain62 (Pas-De-Calais) pic.twitter.com/bAx7wm0eAT — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) February 27, 2023

Selon un photographe, Sylvain Wallart, qui a pu capturer ce moment dans les Hauts-de-France, les aurores boréales sont apparues dans le ciel aux alentours de 23 heures, et ont duré «une bonne dizaine de minutes».

Dans une publication Facebook, ce dernier a ajouté qu'«elles n'étaient pas visibles à l'œil nu, mais en photo, on remarque directement les stries rouges».

Un événement exceptionnel qui pourrait se reproduire ce soir

La raison de ce phénomène ? L’activité éruptive intense du Soleil qui étend l’arc auroral bien au-delà des pôles, comme l’explique en détails Eric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur sur Twitter. D'ailleurs, il ajoute que cet événement exceptionnel pourrait bien se reproduire dès ce soir.

Cette nuit, nous avons vécu un évènement EXCEPTIONNEL!! Des aurores boréales en France métropolitaine. Ça pourrait se reproduire encore ce soir. C'est dû à quoi?



Thread! pic.twitter.com/1F38zKKQRO — Eric Lagadec (@EricLagadec) February 27, 2023

Mais en attendant que la nuit tombe en France, voici quelques conseils pour les apercevoir. Selon Eric Lagadec, essayez de vous éloigner «de toute source de lumière, pour que vos yeux s'habituent à l'obscurité, et regardez vers l'horizon nord».

Comment les voir? Éloignez vous de toute source de lumière, pour que vos yeux s'habituent à l'obscurité, et regardez vers l'horizon nord. Faites aussi des photos longue pose, et partagez les! pic.twitter.com/MRDZdr5obw — Eric Lagadec (@EricLagadec) February 27, 2023

Si vous souhaitez les immortaliser grâce à un appareil photographique, il vous faudra faire de longue pose. Et surtout, n'hésitez pas à les poster sur les réseaux sociaux.