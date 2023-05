1er-Mai : des militants écologistes recouvrent de peinture la fondation Louis-Vuitton et le ministère de la Justice

Ce lundi 1er mai, des militants écologistes ont recouvert de peinture de manière quasi simultanée la fondation Louis Vuitton et le ministère de la Justice à Paris.

Un acte de solidarité. La fondation Louis-Vuitton, située dans le 16e arrondissement parisien, et le ministère de la Justice, place Vendôme, ont été recouverts de peinture par des militants écologistes ce lundi matin.

Selon les images enregistrées par notre confrère Clément Lanot, et publiées sur les réseaux sociaux, les militants d'Extinction Rebellion se sont attaqués très tôt ce matin au musée d'art contemporain, en utilisant des extincteurs et des boules de peintures pour le recouvrir de bleu, de rose, de rouge et d'orange.

Selon Extinction Rebellion France, il s'agit d'une action coup-de-poing «contre les riches», «en solidarité avec les travailleurs pour la journée du 1er-Mai».

Dans la foulée, des militants de Dernière rénovation ont jeté de la peinture orange sur les façades du ministère de la Justice et de l'hôtel du Ritz, place Vendôme. dans le 1er arrondissement.

À Paris, le cortège doit s'élancer à 14 heures de la place de la République (11e arrondissement) vers Nation, où près de 100.000 manifestants contre la réforme des retraites sont attendus.